Un étudiant en prison pour avoir violé et enceinté sa nièce

Accusé de viol de sa nièce, un étudiant a été déposé à la prison civile d’Abomey-Calavi mardi 31 août 2021. La victime est tombée enceinte après le viol.

Agé de 19 ans, l’étudiant est accusé d’avoir violé et mis enceinte sa nièce (fille de sa cousine) de 16 ans. Les faits remontent en mars 2021. Selon Hélèna Capo-Chichi de l’ONG Famille Nutrition et Développement, le jeune étudiant était allé passer ses congés auprès de sa cousine au quartier Kansounkpa, dans la commune d’Abomey-Calavi. « Lorsque sa cousine et son beau-frère, c’est-à-dire le père et la mère de la jeune fille de 16 ans, sortent, il profitait de leur absence et abusait sexuellement de la fille de sa cousine, sa nièce, dans la chambre de ses parents », informe la responsable de l’ONG.

Quelques semaines plus tard, les parents ont constaté des changements chez leur fille. Interrogée, elle a avoué les faits à ses parents. A l’en croire, le jeune étudiant « l’aurait menacé de la tuer si elle criait ou en parlait aux parents ». Elle a été conduite à l’hôpital par ses parents. L’échographie a révélé une grossesse de cinq (05) mois deux semaines.

« Interpellé et conduit au commissariat, le jeune étudiant reconnait avoir tenu des rapports sexuels non protégés avec sa nièce deux fois avec son consentement », renseigne Hélèna Capo-Chichi.

Présenté au Procureur de la République, il a été déposé à la prison civile d’Abomey-Calavi.

A.A.A

2 septembre 2021 par ,