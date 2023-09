Un enfant de 05 ans retrouvé vivant sous un corps calciné

Un enfant de 05 ans a survécu dans l’incendie d’un entrepôt d’essence de contrebande survenu le samedi 23 septembre 2023.

Sous l’un des corps brûlés dans l’incendie provoqué par l’essence de contrebande à Sèmè-Kraké, a été retrouvé un enfant de 05 ans encore vivant. « Parmi tous ceux qui sont morts, il y a un petit d’une dame, qui est ma tante (..), ils ont retrouvé l’enfant sous un corps qui a brûlé », a confié un témoin à Bip Radio.

Pour l’heure, on ne sait pas si la mère de l’enfant se trouve parmi les blessés ou si elle morte dans l’incendie.

L’enfant survivant ne présente aucune brûlure et est actuellement auprès des membres de sa famille, selon la même source.

Le bilan provisoire de l’incendie fait état de 35 morts brûlés dont 2 bébés et 20 blessés. Une enquête a été ouverte.

Les blessés sont en soin au Centre National Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (CNHU-HKM) de Cotonou. Une équipe gouvernementale est allée à leur chevet.

Des mesures ont été annoncées pour que de telles drames ne se reproduisent plus notamment la professionnalisation des acteurs du commerce d’essence de contrebande à travers la mise en place de mini-stations.

M. M.

25 septembre 2023 par ,