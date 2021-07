Un émissaire l’ONU au cabinet de Patrice Talon

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh Annadif, a été reçu en audience, mercredi 14 juillet 2021, au Palais de la Marina, par le Président de la République, Patrice Talon.

La situation politique et sécuritaire dans la zone ouest-africaine et au Sahel était au cœur des échanges entre le chef de l’Etat Patrice Talon et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies, Mahamat Saleh Annadif, mercredi 14 juillet 2021, à la présidence de la République.

Les défis liés à l’extrémisme violent, au terrorisme, à la piraterie maritime, à la criminalité transnationale organisée et aux cybers menaces ont été également évoqués.

Selon le président de la République, le Bénin accorde du prix au mandat de paix et de sécurité, de développement et de droits de l’homme des Nations Unies en général, et au travail spécifique du Bureau des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS).

Le chef de l’Etat a félicité le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel pour sa nomination et lui a souhaité plein succès dans ses fonctions.

Mahamat Saleh ANNADIF a été nommé au poste de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel le 26 mars 2021.

Agé de 65 ans, il est de nationalité tchadienne et Ingénieur en télécommunications de formation. Il a une vaste expérience des affaires nationales et internationales.

De 2015 jusqu’à sa nomination en mars 2021, Mahamat Saleh ANNADIF occupait les fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU au Mali et Chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

De 2012 à 2014, il fut Représentant spécial de l’Union Africaine et Chef de la Mission de l’Union Africaine en Somalie.

Il fut également Ministre des Affaires étrangères du Tchad entre 1997 et 2003, puis de 2004 à 2006 et de 2010 à 2012, respectivement Chef de cabinet du Président défunt Idriss DEBY ITNO et Secrétaire général à la présidence.

M. ANNADIF a été Représentant permanent de la Commission de l’Union Africaine auprès de l’Union Européenne, de 2006 à 2010.

