Un électricien ramasse 100.000 F et les restitue à son propriétaire

Un électricien a ramassé une somme de 100.000 francs CFA le 27 octobre 2022 à Bembèrèkè dans le département du Borgou. Suite à un avis de perte diffusé sur la radio Nonsina FM, il a restitué les sous à son propriétaire jeudi 03 novembre 2022.

Geste d’honnêteté et de grande probité à Bembèrèkè, une commune du département du Borgou. Karimou Iliassou, un électricien de profession, a ramassé une somme de 100.000 francs CFA le 27 octobre 2022. Après avoir suivi l’avis de perte diffusé sur la radio Nonsina FM, il a retrouvé le propriétaire, Maurice Akomabou, et lui a restitué ses sous jeudi 03 novembre 2022, soit une semaine après. Selon la radio locale rapportée par Banouto, il s’agit « d’un geste d’honnêteté et de bonne foi qui confirme une fois encore, ces valeurs connues aux vaillants citoyens de Bembèrèkè ».

F. A. A.

4 novembre 2022 par