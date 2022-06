Un dossier de malversation foncière devant le tribunal de Porto-Novo

Un vaste domaine de 11 parcelles fait objet de litige à Sèkandji-Houéyogbé, une localité de la commune de Sèmè-Kpodji. Une famille d’héritiers ayant constaté la vente à son insu du domaine a saisi le tribunal de Porto-Novo.



Des acquéreurs de parcelles bientôt dépossédés de leurs biens à Sèmè-Kpodji. Et pour cause, les parcelles acquises appartiendraient à une famille d’héritiers qui réclament le titre de propriété. Ladite famille accuse un autochtone qui serait à l’origine de la vente du domaine querellé. Ce dernier aurait agi avec la complicité d’un urbaniste et des élus.

Les plaignants disent avoir hérité du domaine de leur feu père qui avait acquis le domaine vers les années 1965. S’estimant propriétaires légitimes, ils en appellent au droit et à la justice auprès du tribunal de Porto-Novo.

F. A. A.

24 juin 2022 par ,