Un décret adopté pour réguler l’activité des salles de fête

En Conseil des ministres ce mercredi 29 novembre 2023, le gouvernement a pris un décret pour définir les conditions d’ouverture et d’exploitation des salles de fête au Bénin. La décision du gouvernement fait suite à la prolifération observée de salles de fêtes non conformes aux normes dans le pays.

Pour ouvrir une salle de fête au Bénin, tout promoteur devra remplir un certain nombre de formalités, et obtenir une autorisation. La décision a été prise ce mercredi 29 novembre 2023 en Conseil des ministres.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, ces lieux de réjouissance, généralement construits en matériaux définitifs ou érigés en bâches, ne respectent, dans la plupart des cas, ni les normes en matière de construction ni la règlementation sur le bruit. D’où le décret qui fixe les conditions à remplir et les formalités à accomplir en vue de l’obtention de l’autorisation d’ouverture et d’exploitation requise.

Les salles de fête, selon le gouvernement, doivent disposer de parkings dimensionnés en fonction de la capacité d’accueil et remplir les conditions d’hygiène et de salubrité telles que prescrites par les dispositions légales et règlementaires en vigueur sur l’hygiène publique en République du Bénin.

29 novembre 2023 par ,