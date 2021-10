Un crocodile sort de l’eau à Grand-Popo

Un crocodile a été aperçu samedi 02 octobre 2021 à Onkuihoué, une localité de la commune de Grand-Popo.

Le crocodile de grande taille est sorti des eaux pour la terre ferme. Il a été aperçu plusieurs fois par la population. « Avec les débordements des cours d’eau et l’existence des étangs créés par la population pour canaliser les poissons, on s’est rendu compte qu’à partir du vendredi, il y a un crocodile qui sort de l’eau. Il vient sur la terre ferme se repose et retourne encore dans l’eau », a expliqué le maire de la commune joint par "Frissons Radio".

Jocelyn Ahyi appelle la population à la vigilance. « Nous travaillons avec les responsables des eaux et forêts de la localité pour que ça soit géré au mieux. Nous sensibilisons aussi la population pour qu’il n’y ait plus d’activités au niveau de l’eau », a-t-il ajouté.

A.A.A

5 octobre 2021 par ,