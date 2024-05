Un corps sans vie découvert à Abomey-Calavi

Le corps sans vie d’un homme a été découvert dans l’après-midi du mardi 28 mai 2024 à Abomey-Calavi. La découverte macabre a été faite non loin du carrefour Arconville.

Découverte macabre. Un corps sans vie a été découvert dans l’après-midi du mardi 28 mai 2024, non loin du carrefour Arconville. L’individu retrouvé mort n’est pas connu des populations riveraines. Il ne serait pas un habitant du quartier. « Vous ne le connaissez pas non ? Si quelqu’un vient demander, dites-lui de venir à l’hôpital », a lancé l’un des sapeurs-pompiers en langue locale fon aux populations lors du transfert du corps vers la morgue. On ignore les causes et les circonstances de la mort de l’individu dont l’identité reste à déterminer.

F. A. A.

29 mai 2024 par ,