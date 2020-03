Un conducteur de taxi-moto tué

Les hor-la-loi ont ôté la vie à un jeune homme de la trentaine ce vendredi 06 mars 2020. Le crime a eu lieu à Biro, dans la commune de Nikki.

Oumarou Yamoussa originaire du village de Wonri et conducteur de taxi-moto (Zémidjan) a été braqué par des individus non encore identifiés après le pont péage. Rouée de coups de bâton, la victime est morte sur le champ.

Les malfrats ont réussi à emporter la moto du jeune homme.

Le crime a été commis après le passage des policiers en patrouille sur l’axe Biro-Sarawondo via le pont péage. C’est au retour de leur mission de surveillance, qu’ils ont découvert le corps sans vie du jeune homme. Après le constat, le corps a été remis aux parents pour inhumation.

