Un conducteur de taxi moto condamné à 20 ans de prison

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné mardi 13 décembre 2022, un conducteur de taxi moto communément appelé "zemidjan" à une peine de 20 ans de prison. L’accusé est reconnu coupable de tentative d’assassinat sur son ex-épouse.

20 ans de prison ferme, c’est le verdict rendu par les juges du tribunal d’Abomey-Calavi mardi 13 décembre 2022. L’accusé, un conducteur de taxi moto est reconnu coupable de tentative d’assassinat sur son ex femme.

Selon le récit du juge, les faits remontent au 17 novembre 2020. Le conducteur de taxi moto s’est rendu dans la maison de son ex femme cagoulé avec une machette, et lui assène des coups. La victime se mit à hurler, et alerte le voisinage. Pris de peur, le conducteur s’enfuit. Il sera rattrapé et conduit au commissariat. La femme quand à elle, est admise à l’hôpital pour des soins.

Dans ses réquisitions au cours du procès ce mardi, le ministère public requiert la prison à perpétuité contre le conducteur de taxi moto. Les avocats demandent une requalification des faits de tentative d’assassinat ayant entraîné une infirmité permanente car, estiment -ils, l’accusé en donnant les coups n’avaient pas l’intention de tuer sa femme.

Le juge dans son délibéré reconnaît le conducteur de taxi moto coupable de tentative d’assassinat, et le condamne à une peine de 20 ans de prison. En détention provisoire depuis novembre 2020, il retourne purger le reste de sa peine.

F. A. A.

15 décembre 2022 par ,