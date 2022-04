Un comptable et son présumé complice jugés le 5 mai

Le comptable d’une société privée et un agent de l’État, présumé complice seront jugés le 5 mai 2021 pour abus de fonction.

Arrêté par la police, le comptable exerçant dans une structure privée est accusé d’abus de fonction. Selon Frissons Radio, il a falsifié des documents pour détourner des fonds. Et ce, avec l’aide d’un agent de l’Etat. Ils ont été écoutés par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme. Le comptable a été déposé en prison. Quant au fonctionnaire, il est poursuivi sans mandat de dépôt. Les mis en cause seront jugés le 05 mai prochain.

A.Ayosso

21 avril 2022