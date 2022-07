Un commissaire et deux policiers recherchés

Pour abandon de poste, un commissaire et deux autres policiers sont activement recherchés.

Trois policiers dont un commissaire sont activement recherchés sur le territoire national. Il s’agit du Commissaire de Police H. P. D. et des policiers Z. Y. R. et De S. C. E. S. Ils sont respectivement en service au "Service Police des Armées", "Unité Mobile n°4" et au "Pnud".

Le commissaire autorisé à se rendre en France pour des soins médicaux devrait reprendre service depuis vendredi 24 juin 2022. Les deux autres policiers ont quitté leur poste sans autorisation.

Les trois avis de recherche sont adressés aux unités de Police Républicaine.

A.Ayosso

26 juillet 2022 par ,