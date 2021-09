Un commissaire de police déposé en prison

Le commissaire comptable du Centre de santé de la police Républicaine est en détention depuis, mercredi 8 septembre 2021, pour des faits de blanchiment de capitaux et abus de fonction.

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a délivré un mandat de dépôt à l’encontre commissaire comptable du Centre de santé de la police Républicaine, Boris Soglo, mercredi 8 septembre 2021.

Poursuivi pour des faits de blanchiment de capitaux et abus de fonction, Boris Soglo a été auditionné à la Brigade Economique et Financière (Bef) et a passé des jours en détention provisoire.

Le mis en cause a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Boris Soglo a écopé d’un arrêt de rigueur de 60 jours.

En attendant la sanction au niveau judiciaire, le commissaire Boris Soglo ne bénéficie plus de son salaire depuis six mois, rapporte Le Potentiel.

M. M.

13 septembre 2021 par