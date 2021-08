Un comité ad’hoc de cinq membres pour conduire le processus

Dans le cadre de la mise en place du Conseil national des organisations d’artistes (CNOA), un Comité ad’hoc a été créé afin de conduire le processus. La décision est prise après la séance de travail tenue vendredi 06 août 2021 avec les acteurs culturels sous la présidence du ministre du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola.

A la suite des échanges entre Jean-Michel Abimbola et les acteurs culturels, le ministère du tourisme de la culture et des arts a décidé de reprendre le processus de mise en place du CNOA. Les deux ailes Abayi et Wanou ont renoncé aux postes occupés par chacun d’eux ainsi que les autres membres au sein du Conseil d’administration du CNOA. Un Comité ad’hoc a été créé pour conduire le processus de mise en place du CNOA à terme, jusqu’à l’installation de ses organes dirigeants.

Selon la note de service du ministère du tourisme, de la culture et des arts en date du 17 août 2021, le Comité est chargé entre autres de finaliser les projets de statuts et de règlement intérieur du CNOA ; d’élaborer un règlement électoral devant servir de base pour la reprise de l’élection en tenant compte des insuffisances des dispositions ayant régi les élections contestées.

Le Comité ad’hoc composé de cinq membres sera appuyé par une équipe technique (cadres du ministère en l’occurrence les conseillers techniques) selon leurs domaines de compétence et le Chef de la Cellule juridique du ministère. « Toutefois, les membres de l’équipe technique d’appui ne sont pas membres du Comité ad’hoc et n’ont pas voix délibérative. Le Comité ad’hoc peut faire appel à des personnes ressources en cas de besoin. Une feuille de route sera élaborée par le Comité ad’hoc et soumise à l’appréciation du ministre pour la poursuite du processus », informe la note de service.

Comité ad’hoc du CNOA

Président : Monsieur Aristide Adébayo Adjibodou, représentant du Ministère du tourisme, de la culture et des arts ;

Premier rapporteur : M. Gilles Bokpe, personnalité du monde culturel ;

Deuxième rapporteur : M. Boniface Sagbohan, personnalité du monde culturel ;

Membres

M. Jules Koukpode, représentant dûment désigné de l’aile Abayi

M. Eric Thossou, représentant dûment désigné de l’aile Wanou

AAA

19 août 2021 par