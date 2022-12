Un chauffeur condamné à 60 mois de prison

A la session criminelle du Tribunal d’Abomey-Calavi, jeudi 15 décembre 2022, un chauffeur a été condamné à 60 mois de prison ferme dont 57 fermes pour coup mortel à son ami.

Les faits remontent à 2018 à Togba dans la commune d’Abomey-Calavi.

Une dispute a éclaté entre un chauffeur et son ami autour d’une dette conctractée par l’ami auprès d’une vendeuse de nourriture. Le chauffeur et son ami en viennent aux mains au sujet de cette affaire de nourriture achetée à crédit. Mais un groupe a mis fin à la bagarre.

Quelque temps après, l’ami s’est rendu chez le chauffeur et lui a lancé une brique.

Le chauffeur a donné, à l’aide d’un râteau, un coup dans l’abdomen de son ami qui s’écroula.

Le chauffeur conduit la victime à l’hôpital où celle-ci meurt malheureusement. Il dépose ensuite le corps à la morgue et informa les parents de son ami.

Le chauffeur se rend ensuite au commissariat pour signaler les faits. Il a été arrêté le 8 mars 2018.

Au procès le jeudi 15 décembre 2022 au Tribunal d’Abomey-Calavi, le chauffeur a reconnu les faits mis à sa charge et a plaidé la clémence du juge.

Le tribunal a reconnu le chauffeur coupable de coup mortel et l’a condamné à 60 mois de prison ferme dont 57 fermes.

En prison depuis le 8 mars 2018, le chauffeur recouvre sa liberté.

