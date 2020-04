Un cas de Coronavirus détecté à l’HOMEL

Plusieurs cas de Coronavirus ont été détectés ces dernières heures au Bénin. Outre les deux cas détectés dans la ville de Natitingou dans le Nord-Ouest du pays ce lundi 06 avril 2020 et annoncés par la Télévision Canal3, un autre cas de Coronavirus vient d’être détecté à l’Hôpital de la mère et de l’enfant (HOMEL), renseigne la chaîne de télévision.

Selon les chiffres officiels, le Bénin compte 23 cas confirmés, 05 guéris, 01 décès, et une vingtaine sous traitement.

Avec les derniers cas non encore confirmés, le nombre de victimes pourrait être revu à la hausse dans les prochaines heures.

F. A. A.

6 avril 2020 par