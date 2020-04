Décès d’un candidat de l’UP à Sèmè-Kpodji

Le jeune Amour Diagostini Bleck Hazoumè, candidat aux élections communales et municipales du 17 mai 2020 sur la liste de l’Union Progressiste (UP) est décédé ce mercredi 15 avril 2020 dans un accident de circulation dans la commune de Sèmè-Kpodji.

L’accident a eu lieu sur le tronçon Djeffa-Cotonou. Conduit au Cnhu de Cotonou, Amour Diagostini Bleck Hazoumè a succombé à ses blessures.

La victime est 6e suppléant sur la liste UP dans l’arrondissement d’Ekpè (commune de Sèmè-Kpodji. Le défunt âgé de 25 ans est le fils aîné du député Hippolyte Hazoumè, élu de la 19ème circonscription électorale

