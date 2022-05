Un camion tue des bœufs avec des dégâts matériels

Un accident peu ordinaire s’est produit dans la matinée du mercredi 4 mai 2020 sur l’axe routier Adjahonmey-Lanta-Abomey à Edahoué.

Un camion chargé de gravier en partance pour Lanta est entré en collision avec un troupeau de bœufs en divagation. L’accident survenu dans la matinée du mercredi 4 mai 2022 sur l’axe Adjahonmey-Lanta-Abomey à Edahoué n’a pas occasionné de pertes en vies en humaines.

Selon les témoins, le chauffeur et ses deux apprentis s’en sont sortis indemnes.

Trois (03) des bœufs du troupeau à l’origine de l’accident sont morts sur-le-champ.

Le camion est gravement endommagé.

La police s’est dépêchée sur les lieux de l’accident pour le constat.

Ce énième accident mettant en cause des animaux interpelle à nouveau les propriétaires de bêtes et les autorités sur la divagation des animaux dans les espaces publics et sur les axes routiers.

