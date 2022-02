Un camion transportant du coton en feu à Savè

Un camion transportant du coton s’est renversé à Wlogui, village situé sur l’axe Savè-Parakou, après le poste de péage. Sous le choc, le véhicule transportant l’or blanc a pris feu.

Des tonnes de coton consumées à Savè. Le camion transportant l’or blanc s’est renversé à Wogli. Sous le choc, un incendie s’est déclaré.

Alertées, les force de défense et de sécurité se sont déployées sur les lieux pour les constats d’usage, et réguler la circulation.

Aucun détail sur le bilan matériel et humain. Les causes de l’accident restent également inconnues.









