Un camion dérape de l’échangeur de Godomey

Un accident de circulation est survenu dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre 2021 sur l’échangeur de Godomey.

Un véhicule poids lourd quittant la route de Ouidah pour Cotonou a dérapé de son itinéraire et a fini sa course sur la piste cyclable au bas de l’échangeur à Godomey

Selon les témoins, l’accident est survenu aux environs d’une heure dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre 2021

L’un des culots du véhicule poids lourd a sauté et il s’est retrouvé sur la piste cyclable.

Le conducteur et son apprenti ont pu s’e sortir indemne.

Des dégâts matériels ont été cependant enregistrés.

M. M.

28 octobre 2021 par ,