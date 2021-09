Un cadre du ministère de la santé arrêté pour faux carnets

Les arrestations se pourvuisent dans l’affaire de trafic des carnets de vaccination contre la pandémie de Coronavirus. Un cadre du ministère de la santé a été interpellé vendredi 24 septembre 2021.

Charles Kiki, un cadre de l’Agence des infrastructures sanitaires des équipements et de la maintenance est gardé à vue à la Brigade Economique et Financière (BEF) depuis vendredi 24 septembre 2021.

Poursuivi dans le cadre du dossier de trafic de carnets de vaccination contre la Covid-19, Charles Kiki sera présenté au Procureur spécial près la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

Plus d’une vingtaine de personnes dont deux professionnels de la santé sont derrière les barreaux pour cette affaire de délivrance de pass sanitaire à des personnes non vaccinées moyennant rémunération.

