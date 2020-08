Un autre huissier en prison à Cotonou

Sur instruction du procureur, Me Yves Allagnon a été déposé à la prison civile de Cotonou pour une affaire d’abus de confiance. Présenté au procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou ce jeudi 20 août 2020, l’huissier de justice n’est plus retourné à son domicile.

Commis par une banque de la place pour un recouvrement, l’huissier Yves Allagnon n’a plus restitué les sous estimés à plus de 40 millions de francs CFA. Face aux pressions exercées sur lui, il n’aurait pas pu mobiliser la totalité de la somme.

Me Yves Allagnon avant d’être présenté au procureur ce jeudi, était gardé à vue à la Brigade économique et financière (BEF) depuis le 17 août dernier.

Il est le deuxième huissier de justice en détention cette année 2020 après Maxime Bankolé.

20 août 2020