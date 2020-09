Un atelier pour renforcer les capacités des journalistes

Permettre aux journalistes de développer la culture du numérique et de produire des contenus de qualité sur les questions liées au numérique, c’est l’objectif d’un atelier de formation organisé ce mardi 15 septembre 2020 par l’Agence du développement du numérique (ADN). Les travaux ouverts par le directeur de cabinet du ministère du numérique et de la digitalisation, Ahmed Saka Yarou, ont été marqués par plusieurs communications.

« La promotion et la vulgarisation du secteur du numérique auprès des citoyens béninois, et auprès de la communauté internationale passe par l’implication des médias ; leur appropriation des questions du numérique et leur capacité à toucher une audience plus large grâce aux supports d’informations et de communication », a souligné directeur de cabinet du ministère du numérique et de la digitalisation.

A travers l’atelier de formation, le secteur du numérique souhaite consolider la relation existante entre les médias et les acteurs gouvernementaux en mettant à leur dispositions des outils nécessaires à la bonne exécution de leur mission, et à favoriser la production de contenue de qualité sur l’économie numérique et les technologies de l’information et de la communication (TIC), a précisé Ahmed Saka Yarou.

Evoquant les objectifs de la journée de formation, le directeur de cabinet a rappelé qu’il s’agit d’expliquer la vision du gouvernement dans le domaine du numérique, les principales réformes, les projets phares du PAG dans le secteur, de présenter les structures et agences du gouvernement qui opèrent dans le secteur du numérique et leurs attributions, d’exposer la stratégie média du secteur du numérique et susciter la création d’un réseau de journalistes spécialistes du numérique et des TIC.

« Le numérique est l’affaire de tous car il intervient dans tous les secteurs d’activité, et impacte toutes les couches sociales de la population », a-t-il confié.

Une meilleure appropriation des enjeux par les médias entraînera selon lui, « une meilleure compréhension des informations par le grand public et facilitera l’appropriation générale et la vulgarisation du secteur du numérique ».

Le directeur de cabinet a exhorté les journalistes à développer la culture du numérique, à être des ambassadeurs du secteur afin d’assurer une meilleure couverture médiatique des questions liées au numérique et à la digitalisation en vue de diffuser des messages clairs sur l’action gouvernementale dans le secteur.

Les travaux de la formation ont été marqués par la présence des directeurs généraux des agences sectorielles du ministère du numérique et de la communication à savoir, l’Agence pour le développement du numérique (ADN), Serge Adjovi, l’Agence nationale de sécurité et des systèmes d’informations (ANSSI), Ouanilo Fagla Mèdégan, l’Agence béninoise du service universel des communications électroniques et de la poste (ABSUCEP), Emile Kougbadi, principaux animateurs des différentes communications, ainsi que des responsables de la Cellule communication et marketing du ministère du numérique (CCMEN).

Un réseau de journalistes spécialistes du numérique et des TIC a été créé à la fin de l’atelier.

