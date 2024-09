Un atelier de capitalisation des acquis du VaRRIWA le 7 octobre prochain

Le projet VaRRIWA (« Valorising Research Results and Innovation in West Africa »), une initiative majeure pour la valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l’Ouest, tiendra son atelier de capitalisation des acquis du 7 au 10 octobre 2024 à Cotonou, République du Bénin. Cet atelier réunira plus de 90 acteurs clés, dont des décideurs politiques, chercheurs, innovateurs et entrepreneurs, afin d’évaluer les résultats du projet et de développer une stratégie de pérennisation des acquis.

VaRRIWA, un projet porté par un consortium comprenant l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et plusieurs agences nationales de valorisation de la recherche de la sous-région (Sénégal, Bénin, Burkina Faso, Togo), vise à transformer les résultats de la recherche en produits et services utilisables et commercialisables. Financé par le Fonds ACP pour l’Innovation dans le cadre du 11ème Fonds Européen de Développement, ce projet a renforcé les capacités des acteurs de la valorisation, mis en place des plateformes de collaboration, et soutenu des projets innovants à travers des mécanismes de financement et d’incubation.

L’atelier réunira une variété de participants, dont les ministères en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation des pays concernés, des agences de valorisation, des chercheurs, des incubés/innovateurs, le secteur privé, des ONG, et des partenaires techniques et financiers (PTF) tels que l’Union Européenne (UE) et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP).

Cet atelier a pour objectifs de capitaliser des enseignements tirés de la mise en œuvre du projet ; d’évaluer des acquis et des bonnes pratiques de valorisation des résultats de recherche et de l’innovation, de partager des résultats avec les principaux acteurs de la R&I (décideurs politiques, chercheurs, innovateurs, secteur privé, etc.) ; de collecter des retours du secteur socioéconomique sur les attentes et besoins ; d’élaborer d’un outil de plaidoyer pour les décideurs politiques, intégrant les leçons apprises.

Cet atelier s’inscrit dans une dynamique visant à assurer la durabilité des acquis du projet VaRRIWA et à promouvoir une culture de valorisation efficace de la recherche en Afrique de l’Ouest. Il servira de plateforme pour échanger sur les meilleures pratiques et adapter les mécanismes existants aux réalités locales. La cérémonie d’ouverture et la cérémonie de clôture auront lieu respectivement le mardi 8 octobre et le jeudi 10 octobre 2024 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou.

A propos de VaRRIWA

Le projet VaRRIWA a pour mission de contribuer à la création d’un environnement incitatif au transfert de technologie et à l’innovation durable en Afrique de l’Ouest. Dans ce cadre, le projet vise à informer et former les acteurs de la recherche-innovation sur les politiques nationales et les mécanismes de protection, de mise en œuvre, d’adoption et de valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation. Il se donne également pour objectif de mettre en réseau tous les acteurs de la recherche-innovation pour faciliter la coopération entre acteurs et permettre une systématisation du transfert de technologie.

VaRRIWA a été sélectionné dans le cadre de l’appel à propositions 2019 du Fonds ACP pour l’Innovation, une des composantes du Programme de Recherche et d’Innovation de l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), avec la contribution financière de l’Union européenne (11e FED).

28 septembre 2024 par