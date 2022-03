Un architecte transféré de la prison pour un asile

Le Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a condamné à 5 ans de prison ferme et 5 avec sursis un architecte pour viol sur mineure de 17 ans. C’est le jeudi 03 mars 2022 à la session criminelle de l’année 2022.

Après avoir passé 5 bonnes années derrière les barreaux, un architecte a été jugé ce jeudi 03 mars 2022 pour des infractions de viol sur mineure âgée de 17 ans. A l’audience ce jeudi au Tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, l’accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Selon les faits qui remontent à 2016, l’architecte a rencontré la fille, une vendeuse de bonbons à qui il promet mettre en apprentissage dans un atelier de couture. La jeune fille suit l’architecte qui la présente à ses parents. Quelques temps après les présentations, l’architecte conduit la jeune fille à un endroit désert et la viole. Au cours de l’audience, le violeur présumé fait une crise d’épilepsie. L’audience est suspendue. A la reprise, le tribunal condamne l’architecte violeur à 10 ans de prison dont 5 ans fermes et 5 ans avec sursis. Le tribunal ordonne que l’accusé soit placé au Centre de psychiatrie de Cotonou pour une prise en charge. Ayant déjà passé 5 ans en détention, cette condamnation est de facto une libération mais l’architecte quitte la prison pour un asile.

M. M.

4 mars 2022 par ,