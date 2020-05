Un arbre de 500 ans déraciné à Kétou

Un arbre mythique de la ville de Kétou est tombé ce samedi 23 mai 2020 sous le regard des populations. L’arbre qui a joué un rôle important dans l’histoire de la ville a été déraciné par le vent.

Selon Abou Yekini, originaire de la région et descendant de la lignée royale Abou Yekini rapporté par Le Matinal, « (...) l’arbre mythique dont il est question est vieux d’environ 500 ans et tous les anciens du royaume et (...) de la ville l’ont vu à cet endroit et l’y ont laissé ».

La chute de l’arbre a occasionné plusieurs dégâts matériels. Suite à cet évènement, les sages et notables de Kétou se sont rendus sur les lieux. Le roi Akani Aderomola Adedounloye a consulté l’oracle et des cérémonies ont été faites.

