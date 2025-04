Un ancien DG du CNCB en prison pour un transfert suspect de 200 millions FCFA

Hervé Fangnigbé, ancien directeur général de l’ex Conseil national des chargeurs du Bénin (CNCB) séjourne désormais en prison. Poursuivi dans une affaire de transfert d’argent estimé à 200 millions de francs CFA vers le Bénin, il a été placé sous mandat de dépôt après une audition à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), ce vendredi 04 avril 2025.

L’ex DG du CNCB en prison après plusieurs jours de garde à vue à la Brigade économique et financière (BEF). Ainsi en a décidé le procureur spécial de la CRIET suite à son audition ce vendredi 04 avril. Il est poursuivi pour son implication dans une affaire de transfert d’argent dont le montant s’élève à 200 millions de francs CFA. Le mis en cause selon Le Potentiel, n’est pas le destinataire direct des sous, mais il aurait joué « un rôle de facilitateur/coordinateur » dans l’opération de transaction jugée suspecte. Le bénéficiaire direct des sous selon le journal, a disparu et serait actuellement en cavale.

A l’instar du DG du CNCB, deux autres complices sont déposés en prison. Il s’agit d’un tradi-praticien, soupçonné d’avoir usé de pratiques occultes pour faciliter l’opération et d’une autre personne.

Par ailleurs, un jeune homme qui a effectué un retrait de 5 millions de francs CFA du compte suspect a été également interpellé puis relâché au même titre que deux agents de banque mis sous convocation.

Le procès des mis en cause aura lieu dans les prochains jours au siège de la juridiction spéciale.

F. A. A.

6 avril 2025