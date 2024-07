Un agriculteur subit avec succès une opération d’ablation de tumeur

Un père de trois enfants peut désormais dormir confortablement sur le dos pour la première fois en 15 ans, grâce à l’ablation d’une tumeur massive de 5 kg par l’organisation humanitaire Mercy Ships.

Fidisoa, bâtisseur et riziculteur malgache, avait 38 ans lorsque ce qui semblait être un minuscule bouton sur son dos a commencé à se développer, d’abord pour devenir une grosseur, puis pour atteindre la taille d’un poing. Elle a continué à grandir jusqu’à ce qu’il ait l’impression de porter un sac à dos sous sa chemise.

À 53 ans, Fidisoa avait du mal à effectuer les nombreux travaux manuels nécessaires à sa subsistance et s’allonger sur le dos lui était douloureux.

Il a concentré tous ses efforts sur la suppression de sa tumeur et a utilisé toutes ses économies pour financer trois interventions chirurgicales dans des hôpitaux de Madagascar en 2015, 2018 et 2021. Mais à chaque fois la tumeur a repoussé.

Il raconte : "La première opération a coûté 600 000 ariary (environ 135 USD), car la tumeur était plus petite à l’époque. La deuxième a coûté 1 300 000 Ariary (290 USD) et la troisième 5 000 000 Ariary (1 250 USD)."

"La première et la deuxième opération ont été payées avec tout l’argent que j’avais économisé au fil de mes années de travail." Ensuite, pour payer sa troisième opération en 2021, Fidisoa a accepté un nouveau contrat à l’étranger afin de réunir les fonds nécessaires, qui ont été entièrement dépensés pour le traitement.

Père de famille avec trois enfants âgés de 5, 22 et 25 ans, Fidisoa a dû continuer à travailler dur dans les champs pour subvenir aux besoins de ses proches malgré ses douleurs physiques et ses difficultés à rester actif.

L’espoir est finalement arrivé sous la forme d’une annonce expliquant que l’organisation humanitaire internationale Mercy Ships proposait des opérations chirurgicales gratuites pour des affections telles que la sienne sur son navire-hôpital Africa Mercy®.

"J’avais entendu parler de Mercy Ships en 2015 aux informations, mais à l’époque, je ne savais pas comment être sélectionné", explique-t-il. Lorsque Mercy Ships est revenu à Madagascar en 2024, Fidisoa a pu être ausculté par l’équipe médicale bénévole et a été accueilli à bord de l’Africa Mercy® pour recevoir son opération tant attendue.

Le jour où Fidisoa est enfin monté à bord du navire-hôpital a été inoubliable - à plus d’un titre. "Aujourd’hui, le 6 juin, c’est mon 53ème anniversaire et le fait d’être opéré gratuitement demain est le plus beau cadeau d’anniversaire que j’ai jamais reçu. Les infirmières sont si gentilles et m’ont même chanté ’joyeux anniversaire’", déclare Fidisoa.

Après quatre heures d’opération, la famille de Fidisoa, dont sa femme, sa fille et sa sœur, l’attendait à l’extérieur de la salle d’opération. Elles étaient enchantées.

"Ils ont été stupéfaits de voir à quel point j’avais changé", commente Fidisoa en souriant. "Merci à toutes les personnes bienveillantes et humbles de Mercy Ships et à tous ceux qui ont rendu cette transformation possible."

Le Dr Tertius Venter, chirurgien plasticien reconstructeur bénévole d’Afrique du Sud, faisait partie de l’équipe qui a opéré Fidisoa dans le cadre d’une procédure appelée excision de l’hibernome dorsal. Il a déclaré que la tumeur bénigne - un fibrome lobulaire mou qui pesait 5 kg - avait désormais complètement disparu. Après les autres interventions chirurgicales, la tumeur avait repoussé parce que les tissus anormaux n’avaient pas été enlevés complètement.

"Dans son cas, nous avons passé beaucoup de temps parce que les tissus anormaux s’étaient également infiltrés dans ses muscles, et nous avons donc dû aller chercher chaque morceau en profondeur. Nous les avons maintenant complètement enlevés", explique le Dr Venter.

Enfin libéré du poids qu’il portait depuis longtemps, Fidisoa va pouvoir mener une vie normale.

Une fois guéri, Fidisoa est plein d’idées nouvelles pour l’avenir. Sans les limitations physiques liées à sa tumeur, le travail qui avait longtemps été difficile lui apparait désormais comme un nouveau départ.

"J’ai hâte de me remettre immédiatement au travail dans la ferme où je cultive du riz. J’ai l’intention de réparer une vieille moto que j’ai chez moi et de l’utiliser pour livrer des sacs de riz à mes clients. Peut-être qu’avec le temps, je me rendrai aux îles Comores pour faire des travaux de construction, mais pour l’instant, je resterai à Madagascar", déclare-t-il avec optimisme.

Source : Communiqué de Presse

A propos de Mercy Ships

Mercy Ships est une organisation humanitaire internationale qui déploie les deux plus grands navires-hôpitaux civils au monde, l’Africa Mercy et le Global Mercy, pour fournir des soins de santé gratuits et de première qualité aux plus démunis. L’ONG internationale soutient également le développement des systèmes de santé des pays hôtes par la formation des professionnels de la santé et la rénovation d’infrastructures. Fondé en Suisse en 1978 par Don et Deyon Stephens, Mercy Ships est intervenu dans 55 pays. A bord de ses navires, une moyenne de 3 000 bénévoles par an, issus de 65 pays, contribuent à l’œuvre de Mercy Ships. Des professionnels tels que chirurgiens, dentistes, personnel infirmier, formateurs dans le domaine de la santé, cuisiniers, marins, ingénieurs et agriculteurs dédient leur temps et leurs compétences à cette cause. Avec des bureaux dans 16 pays et un Centre opérationnel pour l’Afrique basé à Dakar, au Sénégal, Mercy Ships se met au service des nations en restaurant santé et dignité.

