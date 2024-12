Un agent de la Marine nationale condamné à 10 ans de prison pour homicide sur sa conjointe

Un agent de la Marine nationale a écopé d’une peine de 10 ans de prison à la session criminelle du tribunal de première instance de deuxième classe de Ouidah, ouverte depuis le 18 novembre 2024. L’homme en uniforme a été reconnu coupable pour homicide sur sa conjointe.

Lourde peine pour un matelot reconnu coupable du meurtre de sa conjointe. Les faits selon La Marina remontent à la nuit du 16 au 17 mai 2022. Lors d’une dispute entre couple sur des accusations d’infidélité aux environs de 1 heure du matin, l’accusé confisque la moto et le sac de sa conjointe, exigeant qu’elle lui restitue des packs de boissons qu’il lui avait confiés plus tôt. Celle-ci obéit et revient vers 2 heures du matin. La situation selon le site, dégénère lorsque le conducteur de taxi-moto, sur ordre de son conjoint, s’éloigne, laissant la jeune femme seule devant le portail du domicile conjugal. Mais trois jours après cette dispute, le corps sans vie de la conjointe est découvert laissant des doutes sur la dispute qui a précédé cette découverte.

Au procès, le prévenu a versé dans la dénégation. Le ministère public, examinant la gravité des circonstances et les pièces du dossier requiert une peine de 20 ans de réclusion criminelle à son encontre. Mais le tribunal délibérant, le condamne à une peine de 10 ans de prison ferme.

