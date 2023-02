Un Séminaire spécialisé pour célébrer la Saint Valentin à ESM-BENIN

L’École Supérieure de Management (ESM-BENIN) organise mardi 14 février 2023, jour de la Saint Valentin, un Séminaire spécialisé. Deux modules de communications seront exposés aux apprenants à l’occasion de cette journée dédiée à l’amour.

Célébrer autrement l’amour avec les étudiants, et leur épargner toute sorte de déviance à l’occasion de la fête de Saint Valentin, c’est l’objectif que vise l’École Supérieure de Management à travers un Séminaire spécialisé. Les apprenants auront droit ce jour, à deux modules de communications. Le premier sera animé par Cyra PADONOU SEKE, présidente de Love Power sur le thème : « Le sexe, un portail spirituel ».

A sa suite, Fulgence AHOUANGONOU, coach formateur au cours du second module, pourra s’entretenir avec les étudiants sur le thème intitulé : « Une Saint Valentin pas comme les autres ».

Les échanges interactifs avec ces deux spécialistes seront l’occasion pour les étudiants à ESM-BENIN, d’avoir une autre perception de la fête de Saint Valentin, de vivre autrement leur sexualité pour in fine, préserver leur santé reproductive.

L’organisation de Séminaires spécialisés s’inscrit dans la vision de ESM-BENIN à former des cadres compétents et aptes à affronter les défis de la vie professionnelle.

ESM-BENIN, LE CHEMIN VERS L’EMPLOI !

11 février 2023 par