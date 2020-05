Un Programme d’assainissement pluvial prévu dans 8 villes du Bénin

Le Conseil des ministres de mercredi 06 mai 2020 s’est penché sur l’actualisation des missions d’étude d’avant-projet détaillé et d’élaboration des dossiers d’appel d’offres du Programme d’assainissement pluvial de 8 villes du Bénin. La contractualisation a été autorisée avec diverses entreprises pour l’exécution des travaux.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, le programme d’assainissement pluvial des villes de Porto-Novo, Sèmè-Podji, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey, Bohicon, Parakou et Natitingou prévoit la construction de plus de 100 Km de collecteurs ainsi que le remplacement ou la réhabilitation d’anciens autres en mauvais état.

Ledit programme vise principalement à réaliser les ouvrages primaires de drainage et d’assainissement dans les villes concernées ; réduire leur vulnérabilité aux inondations. Il vise aussi à améliorer substantiellement l’environnement urbain et l’hygiène ; ainsi que les niveaux de pollution et d’insalubrité puis à améliorer la mobilité urbaine.

Ce programme a un lien direct avec la mise en œuvre de la deuxième phase du projet Asphaltage dont la plupart des rues à aménager ont pour exutoires les collecteurs à construire.

« Il convient donc, au plan technique, de les réaliser en synergie avec la deuxième phase considérée pour assurer l’évacuation des eaux et de voiries attendues », précise le compte rendu du Conseil des ministres.

A.A.A

7 mai 2020 par