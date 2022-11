Un Pôle d’Innovation et de Technologie en construction à l’UAC

Les travaux de construction des bâtiments devant abriter le Pôle d’Innovation et de Technologie de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont été officiellement lancés, vendredi 18 novembre 2022. C’est en présence du représentant résident du Programme des Nations Unies (PNUD) au Bénin, du Directeur Adjoint de cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique représentant la ministre Ladékan Yayi, du représentant du ministre du numérique et de la digitalisation, du président du Conseil National du Patronat du Bénin et acteurs du monde universitaire.

Retenue à l’image de neuf autres universités africaines dans le cadre de l’initiative Timbuktoo lancée par le Bureau régional du Programme des Nations Unies (PNUD) pour l’Afrique, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) abrite sur son campus un Pôle d’Innovation et de Technologie. Les travaux de construction des bâtiments devant abriter le Pôle d’Innovation et de Technologie de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont été officiellement lancés, vendredi 18 novembre 2022, par le Directeur Adjoint de cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique représentant la ministre Eléonore Ladékan Yayi.

L’objectif de l’initiative Timbuktoo est de transformer les universités publiques d’Afrique en des espaces d’innovation, d’expérimentation et d’apprentissage accéléré. Cette initiative permet de mettre en place un réseau panafricain d’innovation constitué de huit Hubs régionaux et de dix Pôles nationaux crées au sein de dix universités dont le Bénin. A l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), le Module d’Innovations Technologiques en construction occupe une superficie de 2000 m2. L’infrastructure est constituée d’un Maker-Spacer moderne disposant de huit (8) salles dédiées à huit thématiques (prototypage rapide ; réalisation audio-visuelle et réalité augmentée /visuelle ; électricité et électronique ; travail du bois ; greentech ; technologie agroalimentaire ; textiles/fabrique), d’un Laboratoire de conception moderne (Design Lab) ; d’un Espace de travail collaboratif pour des conférences, hackathon, etc. etc. d’un Bureau de transfert de technologie. Le Pôle vise à développer le capital humain productif des jeunes filles et des jeunes garçons en leur offrant le cadre, les équipements et l’accompagnement adéquats pour partir de leurs idées d’innovation à des prototypes vérifiés et mis en avant sur le marché.

« L’innovation est un moteur essentiel du progrès économique et bénéficie aux consommateurs, aux entreprises et à l’économie dans l’ensemble. (…) Les effets de l’innovation sur la croissance ne peuvent ainsi être obtenus que par sa large diffusion. C’est l’une des raisons d’être du Pôle d’Innovation et de Technologie d’Abomey-Calavi », a indiqué M. Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au Bénin. Il n’a pas manqué de remercier la directrice générale du PNUD pour la région Afrique pour avoir sélectionné le Bénin, la ministre de l’enseignement supérieur et les autorités de l’Université d’Abomey-Calavi pour avoir mis à disposition en un temps record le site devant abriter le Pôle d’Innovation et de Technologie.

Heureux de voir l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) abriter une telle infrastructure, le vice-recteur de l’UAC, a souhaité que le Pôle d’innovation et de technologie de l’Université d’Abomey-Calavi devienne le plus tôt opérationnel. « C’est ici enfin que la recherche universitaire et les besoins du marché trouveront un espace de dialogue pour se nourrir l’un de l’autre », a déclaré Patrick Houessou, vice-recteur de l’UAC.

C’est le même sentiment de joie et d’empressement de voir le Pôle devenir opérationnel du côté du représentant de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Eléonore Ladékan Yayi. « Notre espoir est de voir ce module entièrement achevé, devenir un pôle d’attraction pour tous les innovateurs en sciences et technologie au Bénin », a indiqué Josué Azandegbey, Directeur adjoint de cabinet du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le PNUD a mobilisé un financement d’environ 3 millions de dollars USD pour une période de trois ans pour la mise en œuvre de l’initiative au Bénin. Ce financement important reste en deçà de ce qui est nécessaire pour permettre au pôle d’innovation d’atteindre ses objectifs de manière adéquate. M. Mohamed Abchir, Représentant Résident du PNUD au Bénin, se veut toutefois rassurant. « Je suis convaincu que tous ensemble avec les efforts de plaidoyers que nous sommes en train de faire, nous allons garantir la durabilité de ce Centre », a indiqué le Représentant Résident du PNUD au Bénin.

