« Un Etat davantage solidaire à l’endroit de chacun en 2022 »

A l’occasion de la présentation des vœux au peuple le président de la République Patrice Talon s’est engagé qu’en 2022, l’Etat sera davantage solidaire à l’endroit de chaque citoyen et citoyenne.

« Pour ma part, la mise en œuvre du Programme d’Action du Gouvernement 2021-2026 que nous venons d’approuver, obéira au même sens de la méthode, de l’organisation et de la rigueur de sorte qu’avec le travail mieux fait, le sérieux de chacun, 2022 soit meilleur que 2021. C’est dans cette lancée qu’en 2022, nous allons relever les salaires des travailleurs au tant que nous investirons dans divers secteurs productifs pour créer davantage d’emplois et de richesses au profit de tous. En 2022, l’Etat sera davantage solidaire à l’endroit de chacun et c’est déjà à ce titre que 20 milliards de FCFA environs sont en cours de répartition à un grand nombre de nos Petites et Moyennes Entreprises (PME) formelles et informelles ainsi qu’à leur personnel pour atténuer les impacts économiques de la pandémie », s’est engagé Patrice Talon, président de la République, vendredi 31 décembre 2021, lors de ses vœux aux Béninois. Le chef de l’Etat dit compter également sur chacune et chacun des Béninois pour « continuer à conférer au Bénin sa grandeur et contribuer à son rayonnement ».

M. M.

31 décembre 2021 par ,