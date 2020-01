Un Consulat de la Gambie ouvert à Dakhla

Les relations entre la République de Gambie et le Royaume du chérifien se renforcent à travers l’ouverture d’un consulat général à Dakhla au sud du Maroc. La cérémonie d’ouverture a été présidée le 07 janvier 2020 par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue gambien, Mamadou Tangara.

L’inauguration du consulat à Dakhla intervient moins d’un mois après la tenue d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue de la Gambie, Mamadou Tangara, en marge de la célébration à Rabat du cinquantenaire de l’OCI.

Au terme de la réunion, le diplomate gambien avait annoncé l’ouverture dans les plus brefs délais d’un consulat à Dakhla.

« L’’ouverture aujourd’hui d’un consulat gambien à Dakhla et celui de l’Union des Comores à Laâyoune vient confirmer que la marocanité du Sahara est irréversible », a déclaré le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.

Les représentations consulaires installées dans les Provinces du Sud sont désormais au nombre de 4 : le Consulat général de l’Union des Comores, le Consulat honoraire de la Côte d’Ivoire, le Consulat honoraire du Sénégal, à Laayoune et le Consulat général de Gambie à Dakhla.

Selon lui, l’ouverture de ces représentations diplomatiques permet non seulement le développement d’échanges commerciaux et économiques entre le Maroc et ces pays mais aussi de renforcer les relations entre le Royaume et les pays africains.

La présence des représentations diplomatiques dans les provinces du Sud renforce la souveraineté du Maroc. Cela traduit également le soutien constant de bon nombre de pays à la marocanité du Sahara.

Le Maroc et la Gambie entretiennent de bonnes relations depuis des années.

Akpédjé AYOSSO

10 janvier 2020 par