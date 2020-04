Un Burkinabè testé positif à Savalou

Le Bénin a encore enregistré un cas de Coronavirus. Un responsable de l’entreprise EBOMAF a été testé positif à Savalou, dans le département des Collines.

Le nouveau cas de coronavirus au Bénin a été détecté à 232 kilomètres de Cotonou. Selon les responsables de la zone sanitaire Savalou-Bantè, les personnes ayant côtoyé le patient depuis qu’il s’est présenté à l’hôpital sont déjà mis en quarantaine dans un hôtel situé au quartier Kpakpassa. Il s’agit notamment du gardien, des aides de maison, et les agents de santé l’ayant traité lorsqu’il s’est présenté à l’hôpital.

Au cours d’une session ordinaire du conseil communal le 24 mars dernier, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Savalou-Bantè, selon nos sources, avait annoncé que le Burkinabè responsable de l’entreprise EBOMAF, était suspect et mis en observation par rapport à la pandémie du Coronavirus.

Les prélèvements effectués et convoyés à Cotonou ont révélé qu’il est positif au Covid-19. Il a alors été transféré aussitôt ce mercredi 1er avril par le SAMU au centre de traitement et de prise en charge des malades de Coronavirus.

