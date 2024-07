Deux personnes condamnées pour sortie frauduleuse de soja

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a rendu son verdict dans un dossier de sortie frauduleuse de soja sur le territoire béninois. Les prévenus, au nombre de deux dont un Béninois et un Marocain, ont écopé de lourdes peines pécuniaires.

Poursuivis sans mandat de dépôt dans une affaire de sortie frauduleuse de soja, un Béninois et un Marocain ont été fixés sur leur sort ce jeudi 24 juillet 2024. La juridiction spéciale au terme du procès, a condamné les deux prévenus à une peine de 12 mois de prison ferme, et 42 462 000 de francs CFA d’amende. Les deux prévenus devront payer solidairement la somme de 150 880 000 de francs CFA à titre de dommages et intérêts à la Direction générale des impôts (DGI), constituée partie civile. Le juge de la CRIET dans sa décision, a ordonné la confiscation de 38 456 500 FCFA consignés par les mis en cause après leur interpellation par les éléments de la direction régionale de la douane Atacora-Donga.

Placés sous convocation après leur interpellation, ils avaient reconnu les faits mis à leur charge lors de l’audience du 04 mai 2023. Dans ce dossier, la direction régionale des douanes de l’Atacora-Donga réclame le versement des pénalités estimées à 225 millions de de francs CFA.

Tous absents au procès ce jeudi, la CRIET après avoir rendu sa décision, a décerné un mandat d’arrêt contre eux.

F. A. A.

26 juillet 2024 par