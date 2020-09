Un Accord-cadre de coopération transfrontalière entre le Burkina et le Bénin

Les responsables de l’administration territoriale du Bénin et du Burkina Faso ont tenu en début de semaine, un atelier d’échanges sur la coopération transfrontalière entre les deux pays. L’objectif de ces assises présidées par le colonel Prosper Sanou, gouverneur de la région de l’Est du Burkina Faso et le directeur général de l’Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers (ABEGIEF), Marcel Baglo, est de définir un Accord-cadre sur la coopération transfrontalière entre les deux pays au regard des conflits qui y sont enregistrés.

L’Accord-cadre selon AFRIMAG, devrait permettre de remédier à certains dysfonctionnements tels que l’absence de cadre légal régissant la coopération administrative transfrontalière dans les deux pays, l’insuffisance des actions de communication et de mobilisation des acteurs autour des questions transfrontalières puis l’insécurité et les conflits dans les zones transfrontalières.

Intervenant à l’occasion de cette rencontre, le, gouverneur de la région de l’Est au Burkina Faso a rappelé que « les Etats africains ont hérité des frontières définies par le colonisateur sans tenir compte des réalités socioculturelles et identitaires des populations autochtones qui se trouvent ainsi séparées par une ligne imaginaire, le plus souvent après des générations, voire des siècles de vie commune ».

Dans la même perspective, le directeur général de l’ABEGIEF, Marcel Baglo, fait savoir que du fait de la colonisation, les États ont été séparés en plusieurs unités territoriales renfermant une diversité d’ethnies disparates. « Chaque appel de s’associer aux autres pour créer des regroupements en vue d’amorcer le processus d’une réelle intégration, demeure sans réponse du fait que cette démarche exige un transfert de souveraineté par les États », a-t-il ajouté.

Ainsi, cette volonté du Bénin et du Burkina Faso de se retrouver dans un cadre bilatéral pour aplanir les tensions, témoigne de ce que leur espace frontalier sert de cadre de vie à un ensemble de groupes ethnolinguistiques liés par l’histoire.

Pour le préfet de l’Atacora, Déré Chabi Nah, l’Accord-cadre qui sera issu de cet atelier constitue une base légale pour bénéficier de projets intégrateurs avec l’appui des partenaires techniques et financiers, étant donné que les populations des zones frontalières des deux pays expriment depuis longtemps, les besoins élémentaires pour leur mieux-être.

Selon AFRIMAG, au niveau de la zone frontalière entre le Bénin et le Burkina Faso, on assiste souvent à des incursions de l’armée béninoise en terre burkinabè notamment dans la zone de Koalou et alentours qui s’étendent sur une superficie de 68 km2, et revendiquée par les deux pays. Un conflit frontalier larvé aurait été porté devant la Cour internationale de justice de la Haye en mai 2009.

