UBA Bénin lance la 2e édition de son concours national de dissertation

Le directeur général de UBA Bénin, Charles KONE a lancé, vendredi 15 novembre 2024, au nom de la Fondation UBA, la 2e édition du concours national de dissertation (NEC -National Essay Competition). Le lancement a eu lieu à la Direction générale de UBA Bénin à Cotonou.

« La télévision est une des causes non négligeables des mauvais résultats scolaires des jeunes enfants en Afrique. Discutez cette assertion de Patrice Tollier ». C’est le sujet de la 2e édition du concours national de dissertation de UBA. Ouvert aux élèves du second cycle sur toute l’étendue du territoire béninois, le concours vise à développer et à entretenir la culture de la lecture et de l’écriture chez les élèves du secondaire.

Procédant au lancement officiel, le Directeur général de UBA Bénin a souligné l’importance de ce concours dans un contexte où les distractions, comme les réseaux sociaux éloignent de plus en plus les élèves des pratiques éducatives fondamentales. « Ce concours national de dissertation permet de promouvoir l’excellence en milieu scolaire mais également de contribuer à renforcer la culture que nos jeunes apprenants devraient avoir pour être des hommes accomplis au service de la nation », a déclaré Charles KONE. A travers cette initiative, informe-t-il, la Fondation UBA contribue à l’amélioration constante du système éducatif béninois.

Le concours national de dissertation de UBA prône la responsabilité sociale de l’entreprise bancaire. Il se tient dans toutes les filiales du Groupe UBA à travers l’Afrique avec entre autres pour objectifs de soutenir la réalisation des ODD sur l’égalité d’accès à l’éducation ; de positionner UBA comme une entreprise respectueuse de sa responsabilité sociale et d’accroître la visibilité et la notoriété de UBA.

Comment y prendre part ?

Selon Didier SOUROU, directeur marketing et communication à UBA Bénin, le concours se déroule en trois (03) étapes. Il y a le lancement de l’appel à candidatures ; la sélection de 12 meilleures productions après la première phase de collecte des copies et la compétition finale pour en dégager les 3 meilleurs.

Pour prendre part au concours national de dissertation de la Fondation UBA, il faut être élève du second cycle régulièrement inscrit dans un lycée ou collège du Bénin. Les candidats sont appelés à soumettre une copie manuscrite de 750 mots maximum sur le sujet énoncé. Ils doivent renseigner les informations suivantes : Nom et prénoms, école, numéro de téléphone (celui du parent ou tuteur est aussi valide), adresse du domicile, e-mail (du tuteur ou du parent). « Les candidats peuvent déposer leurs copies sous pli fermé dans les agences de UBA ou envoyer une copie scannée lisible du manuscrit via un lien disponible sur le site de UBA Bénin », a indiqué Didier SOUROU.

Les candidatures sont attendues jusqu’au 15 décembre 2024. Les 12 présélectionnés seront annoncés le 19 décembre après la correction des copies par des professeurs de français. Les trois lauréats qui vont tirer leur épingle du jeu recevront des chèques (500.000 FCFA pour le premier, 300.000 FCFA pour le deuxième et 200.000 FCFA pour le troisième) et divers lots. Cette année, les 12 élèves finalistes recevront chacun une tablette.

Que retenir de la 1re édition ?

La première édition du Concours national de dissertation de UBA a enregistré environ 800 candidatures valides provenant de 8 départements du Bénin. Sur les 12 meilleurs apprenants présélectionnés, il y a eu 7 filles. La moyenne des finalistes est de 16/20 et 15/20. Merveille Dossou du Prytanée militaire de Bembèrèkè, Akala Kaligora aussi du Prytanée Militaire de Bembèrèkè et Urielle Funmilayo Djomaki du Cours Secondaire « Les palmiers » de Cotonou sont respectivement les trois lauréats de l’édition 2023. « On a eu une faible participation des élèves de Cotonou. On espère que Cotonou sera mieux représenté cette année », a affirmé le directeur marketing et communication à UBA Bénin. Pour l’édition 2024, UBA Bénin espère atteindre 1000 candidatures.

Akpédjé Ayosso

Calendrier de la 2e édition du Concours national de dissertation UBA

15 novembre 2024 : Lancement du concours

15 décembre 2024 : Clôture des candidatures

18 décembre 2024 : Correction et annotation des copies

19 décembre 2024 : Annonce des présélectionnés

21 décembre 2024 : Composition finale

28 décembre 2024 : Remise de prix

15 novembre 2024