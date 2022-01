UBA BÉNIN RECRUTE

Dans le cadre du renforcement de l’équipe en charge de la gestion des moyens généraux, la Direction Générale de UBA BENIN lance le recrutement d’un Chargé d’approvisionnement et de gestion des stocks

Objectif du poste

Assister le responsable de la Division moyens généraux dans l’acquisition, la gestion, la distribution et l’inventaire des fournitures, équipements et stocks.

Devoirs et responsabilités

– Achat d’équipements de bureau et d’exploitation pour soutenir les activités de UBA

– Analyser les besoins en ressources pour tous les bureaux d’affaires

– Sourcing stratégique de fournisseurs

– Gérer les relations avec les fournisseurs et les prestataires de services

– Assurer le suivi des contrats pour maintenir la base de données des fournisseurs en vue d’obtenir des informations relatives aux prix et à la disponibilité des produits

– Conseiller la direction sur les ressources et les produits

– Travailler avec l’unité de renseignement sur les prix et assurer la livraison des produits aux utilisateurs

– Assurer les paiements en temps opportun aux fournisseurs

– Coordonner l’Unité des Achats tout en respectant la procédure de UBA-Bénin

– Contacter les vendeurs retenus en vue de la livraison des matériels et fournitures de bureau

– Analyser les propositions des fournisseurs en accord avec la hiérarchie

– Suivre les approbations nécessaires pour acquisition des matériels et fournitures de bureau

– Etablir les bordereaux de commande selon des directives bien définis, enregistrement et classement.

– Relancer les fournisseurs en cas de retard de livraison (voir bon de commande) et respect des procédures internes.

– Servir les fournitures aux différents utilisateurs en temps réels

– Analyser les contrats existants et proposer éventuellement des solutions correctives

– Procéder à l’inventaire des biens du stock et autres à la fin de chaque mois

– Tenir un fichier mensuel du stock

Exigence du poste

Formation/ Diplôme Minimum licence en comptabilité gestion, banque finance, audit et contrôle de gestion, économie, marchés publics, etc…

Expérience

Minimum d’expérience : 3 ans d’expérience pertinente

Compétences clé requises

Connaissance

Gestion Financière et Comptable

Passation des marchés et approvisionnement

Gestion de stocks

Système d’Information de Gestion (SIG)

Compétences

Efficace dans l’utilisation de l’ordinateur

Bonnes compétences analytiques et interpersonnelles

Excellente aptitude à communiquer à l’écrit et à l’oral

Maitrise de Excel et ces formules

Les dossiers de candidatures composés d’un CV détaillé frappé de la photo du candidat, d’une lettre de motivation et copies des diplômes et attestations, seront reçus à l’adresse suivante : cfcbenin@ubagroup.com .

Date limite de dépôt des dossiers : 20 janvier 2022 à 18 Heures

