Trump et Poutine décident d’un cessez-le-feu en Ukraine

Le président des Etats-Unis d’Amérique Donald Trump a eu, mardi 18 mars 2025, un entretien téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.

Des échanges entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine. Les Etats-Unis et la Russie ont relevé « la nécessité de la paix et d’un cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine ». Pour eux « ce conflit doit se terminer par une paix durable ». Les ressources humaines et de trésorerie servant dans cette guerre « devraient plutôt être utilisées pour répondre aux besoins de leurs populations ».

Pour instaurer la paix, les présidents ont décidé de commencer par « un cessez-le-feu sur l’énergie et les infrastructures ainsi que par des négociations techniques sur la mise en œuvre d’un cessez-le-feu maritime en mer Noire, d’un cessez-le-feu total et d’une paix permanente ». Ces négociations débuteront immédiatement au Moyen-Orient.

Ils ont aussi relevé la possibilité que « le Moyen-Orient devienne une région de coopération en vue prévenir de futurs conflits ». Les discussions ont également porté sur la nécessité de mettre fin à la prolifération des armes stratégiques. Pour les deux dirigeants « l’Iran ne devrait jamais être en mesure de détruire Israël ».

Donald Trump et Vladimir Poutine ont aussi évoqué le renforcement des relations bilatérales entre les États-Unis et la Russie. Ce sera à travers plusieurs accords.

Source : https://ru.usembassy.gov/president-donald-j-trumps-call-with-president-vladimir-putin/

