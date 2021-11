Trois présumés malfrats arrêtés à Bassila

Trois présumés malfrats ont été déposés en prison en fin de semaine dans le département de la Donga. Les mis en cause sont poursuivis pour vol à main armée et association de malfaiteurs, et trafic d’armes à feu dans la commune de Bassila.

Selon nos sources, plusieurs autres membres de la bande sont en cavale et activement recherchés par la police.

Dans la même localité, un jeune homme âgé de 25 ans est en détention pour abus sexuels sur mineure.

F. A. A.

27 novembre 2021 par