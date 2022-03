Trois personnes arrêtées pour attroupement non autorisé

Les éléments de la police républicaine du 9ème arrondissement de Cotonou ont interpellé, samedi 19 mars dernier, trois personnes dont un chef de couvent, et une dame. Ils sont poursuivis pour avoir participé à des attroupements non autorisés.

Rappelés plusieurs fois à l’ordre pour attroupement non autorisé, un chef de couvent a été arrêté, samedi 19 mars dernier, dans le 9ème arrondissement de Cotonou. Selon les informations, une dame et un homme ont été également appréhendés au cours d’une descente inopinée de la police. Les mis en cause seront présentés au procureur de la République.

