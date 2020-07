Trois morts dans le chavirement d’une barque

Une barque a chaviré à quelques kilomètres de la berge de Yénawa à Cotonou ce vendredi 24 Juillet 2020 faisant trois morts, six rescapés et un disparu.

Selon l’information publiée par « Frissons radio », la pirogue avec 10 passagers à bord a chaviré à 2 kilomètres de la berge de Yénawa. Les sapeurs-pompiers et les populations ont repêché trois corps. Parmi les 10 passagers, six ont eu la vie sauve. Le dernier passager est porté disparu.

La saison pluvieuse entraîne une montée des eaux au Bénin. Il y a quelques jours, le ministre des infrastructures et des Transports Hervé Hehomey a invité les conducteurs d’embarcations à observer les mesures de sécurité liées à la navigation sur les voies intérieures.

Ils doivent entre autres : éviter la navigation en période et en zone critique et à risque ; éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes ainsi que la surcharge.

Les conducteurs d’embarcations doivent aussi porter les gilets de sauvetage pour tout déplacement et dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque.

A.A.A

