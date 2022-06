Trois malfrats neutralisés à Kobly

Une équipe du commissariat d’arrondissement de Kobly a mis hors d’état de nuire, lundi 13 juin 2022, trois présumés malfrats à Ikemon, une localité de la commune de Kobly, département des Collines. Les hors-la-loi ont ouvert le feu sur les hommes en uniforme.



Une réseau de malfrats opérant dans les localités de Ouèssè et Kobly démantelé, et ses membres mis hors d’état de nuire lundi dernier, renseignent des sources concordantes. Ayant vu les éléments de la police républicaine, ces malfrats ont ouvert le feu. La riposte de la police selon les informations, ne s’est pas fait attendre.

Trois individus ont été neutralisés lors des échanges de tirs.

Le cerveau de la bande, un certain Gado, selon les informations, est un repris de justice activement recherché par la police.

F. A. A.

15 juin 2022 par