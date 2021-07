Trois ambassadeurs reçus au cabinet du ministre Agbenonci

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération Aurelien Agbénonci a reçu lundi 26 juillet 2021, les copies figurées des lettres de créance de trois ambassadeurs agréés.

Trois ambassadeurs agréés au cabinet du chef de la diplomatie béninoise. Ils ont présenté les copies figurées de leurs lettres de créance au ministre Aurelien Agbénonci. Il s’agit de M. Tukur Yusufu Buratai, Officier supérieur de l’Armée nigériane à la retraite. Nommé en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République Fédérale du Nigéria près la République du Bénin, M. Tukur Yusufu Buratai était depuis 2015 au poste de Chef d’État-Major de l’Armée de Terre.

Mme Christine Churcher, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République du Ghana près le Bénin a également présenté les copies figurées de ses lettres de créance au ministre Agbenonci. Ancienne ministre d’Etat chargé de l’Education de base, de l’Enseignement secondaire et de l’Education des jeunes filles, ancienne ministre de l’Environnement et de la Science puis député à l’Assemblée au Cape Coast, Mme Christine Churcher était avant sa nomination Présidente du Conseil d’Administration de la Ghana National Gas Company.

La troisième personnalité au cabinet du chef de la diplomatie béninoise est M. Michael Derus, Ambassadeur agréé de la République Fédérale d’Allemagne. Il était ambassadeur de la République fédérale d’Allemagne près la République Malgache.

