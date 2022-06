Trois Nigérians jugés le 19 juillet prochain

Le procès de trois ressortissants du Nigéria arrêtés pour trafic international de drogue est fixé au 19 juillet 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

La fouille d’un taxi à Agoué, commune de Grand-Popo, a permis aux policiers de retrouver dans les bagages de trois voyageurs âgés respectivement de 21, 22 et 63 ans, des produits pharmaceutiques et des substances liquides à l’amphétamine. Ils ont quitté le Nigéria en direction de Lomé au Togo.

Les trois voyageurs de nationalité nigériane ont été arrêtés et placés en détention provisoire.

Poursuivis pour trafic international de drogue, les prévenus seront jugés le 19 juillet 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

L’amphétamine est une substance chimique qui induit une plus grande confiance en soi et une sociabilité et énergie accrues. Elle inhibe l’appétit, supprime la fatigue et induit de l’insomnie. Dans la plupart des pays du monde, l’amphétamine est considérée comme un stupéfiant (drogue).

