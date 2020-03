Tout se met en place pour la carte d’identité biométrique

En Conseil des ministres ce mercredi 25 mars 2020, le gouvernement a décidé de la mise en place d’un centre de personnalisation des titres sécurisés d’identité au Bénin.

Grâce à la réalisation du Recensement administratif à vocation d’identification de la population (RAVIP), la base de données du registre national de la population a été configurée et structurée.

Selon le Conseil des ministres « l’accomplissement de cette activité permet de fournir les informations nécessaires à la délivrance et la personnalisation de titres officiels que sont la carte nationale d’identité électronique, la carte de résident et le permis de conduire, conformément à la loi ».

L’Agence nationale d’Identification des Personnes a conduit « le processus de recrutement d’une société de technologie pour le mise en place à Cotonou, d’un Centre de personnalisation des titres sécurisés d’identité ».

La société sera chargée de fournir les équipements requis ; d’assurer l’installation et l’opérationnalisation du système de personnalisation puis de former des cadres nationaux au transfert du système d’exploitation.

Le système à mettre en place devra répondre aux exigences fonctionnelles spécifiées par notre pays. Il fournira les applications métiers tels que : gestion des premières demandes et gestion du cycle de vie des cartes émises ; et le renouvellement et remplacement de la carte nationale d’identité en cas de besoin.

Les ministres concernés sont chargés de procéder à la signature du contrat avec le prestataire retenu et de veiller à la bonne exécution du dossier.

