Tout savoir sur le BEPC transitoire, session de juin 2023

Le candidat à l’examen du BEPC transitoire, session de juin 2023, ne peut avoir accès aux séries scientifiques au second cycle qu’à condition qu’il ait composé en PCT à l’écrit. Les candidats ont toujours la possibilité de changer l’option de composition avant la date de clôture du dépôt des dossiers. Ce sont les explications du directeur des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Dr. Roger Koudoadinou.

Le BEPC, options Moderne Long (ML) et Moderne Court (MC) n’existe plus au Bénin. Cette année, les inscriptions ont été ouvertes pour un BEPC de formule transitoire. Ces dernières années, les élèves en classe de 4ème avaient la possibilité de choisir de suivre uniquement les cours de PCT ou les cours de langues (Allemand ou Espagnol). En 3e, ils choisissent de composer au BEPC, série MC (composition à l’écrit en PCT) ou au BEPC, série ML (composition à l’écrit en Allemand ou en Espagnol). « Il se fait que jusqu’à l’année dernière, ceux qui ont suivi ce cursus ont été au BEPC et il y a un nombre non négligeable qui n’a pas pu décrocher le BEPC. Ce nombre continue de bénéficier des prérogatives de pouvoir prendre part au BEPC en ayant la possibilité de choisir de composer à l’écrit, soit en PCT, soit en Allemand ou en Espagnol. Il y a lieu de prendre en compte cet effectif qui est resté », a expliqué le DEC, Dr. Roger Koudoadinou. Depuis 2 ans, un nouvel arrêté impose aux élèves de la classe de 4me l’obligation de faire les cours de PCT ainsi que l’une des deux langues (Allemand ou Espagnol).

Lors de la phase d’inscription en ligne, les candidats à l’examen du BEPC ont la possibilité de préciser les matières à composer à l’écrit. A en croire le DEC, il a été constaté que beaucoup de candidats ont fait le choix de composer en langues à l’écrit au lieu de PCT. Certains apprenants ont aussi décidé de ne plus suivre les cours de PCT. « Le BEPC ne peut permettre l’accès aux séries scientifiques au second cycle qu’à condition que les candidats aient composé en PCT à l’écrit », met en garde Dr. Roger Koudoadinou.

Dans cette liberté de choisir, poursuit-il, « les candidats doivent savoir que les dispositions sont prises pour qu’ils n’aient accès aux séries scientifiques qu’à condition qu’ils aient passé un BEPC pour lequel ils ont composé en PCT à l’écrit. » « Nul ne pourra se prévaloir d’être détenteur de BEPC et venir chercher à s’inscrire en série C ou D au second cycle s’il a fait l’option de composer en Allemand ou en Espagnol à l’écrit au BEPC 2023 », a précisé le DEC.

Les candidats ont encore la possibilité de changer l’option de composition avant la date de clôture du dépôt des dossiers. « Le Gouvernement tient à ce que les séries scientifiques recouvrent leurs lettres de noblesse dorénavant », a-t-il ajouté. Les élèves actuellement en classe de 4ème doivent désormais avoir un bon niveau avant de se retrouver en série D ou série C, ou chercher à prendre part aux concours d’entrée dans les lycées techniques.

A.Ayosso

19 février 2023 par ,