Tosin Aiyegun livre ses impressions après le match contre le Libéria

Le jeune attaquant de FC Zürich, Tosin Aiyegun s’est exprimé après le match contre le Libéria, ce jeudi 24 mars 2022, à Antalya en Turquie. Le nouveau joueur s’est dit fier du groupe des Ecureuils et espère que le résultat face au Libéria sera « continuel ».

Les Ecureuils du Bénin ont entamé, ce jeudi 24 mars 2022, les matchs amicaux de la journée FIFA du mois de mars 2022. Tosin Aiyegun, pour sa première titularisation marque le second but du match contre le Libéria, soldé par une victoire du Bénin 4-0.

« Ça fait plaisir mon premier but », a déclaré l’attaquant de FC Zürich. Ce n’est qu’un début a-t-il ajouté. Tosin Aiyegun nourrit l’ambition de continuer dans la même lancée. « Il faut qu’on continue comme ça. […]. Aujourd’hui, c’était pas mal, et j’espère que ce sera continuel », a confié le joueur.

Après le Libéria, les Ecureuils affrontent la Zambie, dimanche 27 mars prochain. Le 3ème et dernier match est prévu pour mardi 29 mars face aux Eperviers du Togo.

