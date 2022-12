Toofan sort un nouvel album ‘’Stamina’’

Le duo Toofan a présenté, vendredi 9 décembre 2022, en avant-première un nouvel album à travers un spectacle au jardin de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Togo.

6e album du groupe Toofan après 17 ans de carrière. Intitulé Stamina, l’album est composé de 14 titres. Must Just et Barabas abordent différents thèmes notamment l’amour, les réalités sociales, l’espoir, la sécurité, la paix et le vivre ensemble. Selon Must Just, Stamina c’est l’endurance, la capacité à surmonter les épreuves.

« Nous avons choisi de chanter pour les cœurs blessés et les opprimés. Nous faisons chanter et danser tout le monde. Mais fin 2019, début 2020, la Covid-19 est arrivée. Et pendant 2 ans, on ne savait que faire. 2 ans à se demander si c’était le bon choix qu’on avait fait. Voilà pourquoi on est Stamina », a expliqué le leader du groupe Toofan.

Pour l’Ambassadrice des Etats-Unis au Togo, « c’est une joie d’avoir les ambassadeurs de la paix à l’Ambassade des Etats-Unis au Togo ». « Nous montrons à travers ce concert que la paix et la sécurité sont très importantes. C’est aussi une manière de célébrer la jeunesse togolaise », a affirmé Son Excellence Mme Elisabeth Fitzsimmons.

Le précédent album ‘’Conquistador’’ du groupe togolais a remporté un succès auprès des mélomanes. Toofan est le meilleur groupe africain et meilleur artiste francophone aux All Africa Music Awards 2018. Le groupe a signé avec Universal Music France en 2017.

Akpédjé Ayosso

